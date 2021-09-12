Багдад, 12 сентября, 2021, 18:03 — ИА Регнум. Военнослужащий вооруженных сил (ВС) Турции погиб на севере Ирака в результате обстрела со стороны представителей Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом в воскресенье, 12 сентября сообщили Anadolu Ajansi в министерстве национальной обороны Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

В сообщении военного ведомства отмечается, что боевики подвергли обстрелу зону проведения контртеррористической операции турецкой армии Pençe-Şimşek.

В министерстве национальной обороны Турции также выразили соболезнования семье погибшего военного.

Как передавало ИА REGNUM, 11 сентября министерство национальной обороны Турции сообщило, что самолеты военно-воздушных сил (ВВС) Турции нанесли удары по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.

Читайте также: В Турции сообщили о ликвидации двух представителей РПК в Ираке