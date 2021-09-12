Конакри, , 17:45 — REGNUM Военные, совершившие государственный переворот в Гвинее, планируют пребывать у власти по меньшей мере ближайшие два года, после чего в стране пройдут выборы. Об этом сообщает портал Guinee7.

Экваториальная Гвинея

В указанный период будет осуществляться переходный период под руководством Национального комитета по сплочению и развитию и правительства народного единства.

Напомним, 5 сентября, командующий элитным спецназом Гвинеи объявил об аресте президента страны Альфа Конде. После чего мятежники отменили конституцию, распустили правительство и парламент.