Киев, 12 сентября, 2021, 17:45 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине выявили 2196 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 сентября сообщает украинский минздрав в Telegram-канале «Коронавирус_инфо».

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Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 достигло 2 316 619.

Кроме того уточняется, что за минувшие сутки на Украине от COVID-19 скончались 22 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 54 342.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 221 110 человек вылечились от нового заболевания.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине выявили более 3,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2.

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