Минск, 12 сентября, 2021, 17:41 — ИА Регнум. Представители официального Минска не намерены вести диалог со странами Запада, пока с Белоруссии не снимут «безмозглые санкции». Об этом, как передает БЕЛТА, заявил 12 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко журналистам на Обуз-Лесновском полигоне, где прошел один из этапов стратегического учения «Запад-2021».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Хотите жить безопасно — приезжайте, — заявил глава государства. — Определим место, будем встречаться, обсуждать эти (миграционные) вопросы».

При этом Лукашенко добавил, что со странами Запада разговаривать «никто не будет», пока не будут сняты «эти безмозглые санкции и унижение наших патриотичных людей».

По его словам, в Белоруссии не переживают о новых возможных ограничениях, так как западные санкции оказались бездейственными.

Как передавало ИА REGNUM, 12 сентября пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что белорусская сторона оценивает российско-белорусские переговоры на высшем уровне, как очень результативные.