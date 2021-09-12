Кабул, , 17:18 — REGNUM Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что пока не решили будут ли они запрещать женщинам заниматься спортом. Об этом сообщает местный телеканал TOLOnews.

Афганистан

Решения террористов по поводу того, можно ли женщинам играть в крикет или в какой-либо другой вид спорта, пока нет, поэтому тестовый матч по крикету между сборными Афганистана и Австралии все-таки состоится, надеются журналисты телеканала.

Напомним, ранее заместитель главы комиссии по культуре «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ахмадулла Васик заявил, что женщины Афганистана не будут заниматься игровыми видами спорта.

Свое мнение террорист мотивировал тем, что участие женщин в играх могут быть запечатлены на фотографию или видеозапись, а потом «люди будут это смотреть».