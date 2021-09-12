Москва, 12 сентября, 2021, 17:16 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Нижегородскую область, сообщается на официальном сайте правительства РФ.

ИА REGNUM Нижний Новгород

В частности, Минстрою и Минфину поручено до 15 декабря представить предложения по дополнительному финансированию Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на ближайшие три года, а также по возможности увеличения призового фонда. Отметим, что победители получают гранты от 35 млн до 100 млн рублей на реализацию своих проектов.

Также среди поручений — Минздраву и Минфину предусмотреть в проекте федерального бюджета на 2022−2024 годы выделение 1,9 млрд рублей на капитальный ремонт Нижегородской областной детской клинической больницы и закупку необходимого оборудования для нее.

Мишустин также поручил Минкультуры, Минфину и Минэкономразвития проработать вопрос выделения средств на реставрацию «Дом В.М. Бурмистровой», где располагается Государственный литературный музей имени А.М. Горького.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 26 августа глава правительства РФ Мишустин посетил Нижегородскую область, выступил на пленарной сессии форума «Среда для жизни: город и вода». Программа посвящена сохранению и развитию водных и лесных ресурсов регионов и городов, частному инвестированию в городские проекты.

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