Киев, 12 сентября, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Условие для встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой Российской Федерации Владимиром Путиным назвал пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров. Об этом он сказал в эфире телеканала «Дом».

Флаги России и Украины

«Есть воля президента Украины встретиться лично с президентом России», — заявил он.

При этом Никифоров отметил, что вопрос территорий, которые Киев рассматривает «оккупированными», должен быть поднят в ходе встречи двух лидеров.

Напомним, власти Украины с 2014 года называют Россию страной-агрессором, пытаясь снять с себя ответственность за начало гражданской войны в Донбассе. Отметим, что в действительности РФ не является стороной данного конфликта, а лишь помогает Украине остановить боевые действия.