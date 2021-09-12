Москва, 12 сентября, 2021, 16:48 — ИА Регнум. Переход на латиницу для украинцев — это ход против природы, считает первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев.

Самая оригинальная и узнаваемая буква укранского алфавита

«Это просто невыполнимая задача. Можно принимать хаотично какие-то решения, от чего-то отказываться… Но это ход против природы и против генетики, поэтому это им не удастся», — цитирует Шхагошева RT.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выступил за отказ от кириллицы на Украине и переход страны на латиницу. Он также заявил, что поддерживает хождение на Украине двух языков — украинского и английского.

В июле 2021 года Конституционный суд Украины признал все новые языковые нормы правомерными и обязал владеть «мовой» всех украинских граждан страны без исключения.

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