Тула, 12 сентября, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Тульский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с московским ЦСКА в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая прошла 12 сентября в Туле, завершилась со счетом 2:2.

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В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Евгений Марков и Иван Новосельцев. У гостей мячи забили Игорь Дивеев и Федор Чалов

Отметим, что после семи матчей в чемпионате России ЦСКА пока занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 10 очков. Футболисты «Арсенала», в активе которых пять баллов, находятся на 15-й позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 11 сентября футболисты московского «Спартака» на своем поле обыграли подмосковные «Химки» в матче седьмого тура чемпионата России. Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:1.

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