Москва, 12 сентября, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в День памяти жертв фашизма рассказала о важности этой памятной даты. Об этом она сообщила в интервью изданию «Народные новости».

Кристина Уколова ИА REGNUM Мария Захарова

Захарова подчеркнула, что около трех десятилетий идет процесс по переписыванию истории Второй мировой войны.

«Практически три десятилетия как запущен процесс переписывания истории Второй мировой войны. Из вялотекущей фазы он перешел в активную, даже стремительную. Идеологи — коллективный Запад, исполнитель — блок НАТО и в соответствии с его планами страны блока», — отметила Захарова.

Дипломат также добавила, что задачей «коллективного Запада» является стремление вычеркнуть из истории роль СССР в победе над фашизмом.

«Размывается восприятие фашизма и нацизма как абсолютного зла. А это катастрофа. Пока западные страны сфокусировались на изобретении новой истории того периода, неонацизм в Европе набирает невиданные обороты», — резюмировала Захарова.

Напомним, День памяти жертв фашизма отмечается каждое второе воскресенье сентября. В этот день весь мир вспоминает десятки миллионов погибших — военных и мирных граждан, ставших жертвой это антигуманистической идеологии.