Киев, 12 сентября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. 53-летнего судью Печерского райсуда Киева Виталия Писанца нашли мертвым недалеко от столицы Украины. Об этом 12 сентября сообщила пресс-секретарь полиции Киевской области Ирина Прянишникова в комментарии УНИАН.

(сс) Nushtaev Dmitriy Полиция Украины

«Действительно, он (судья Печерского райсуда Киева) погиб», — отметила она.

Прянишникова добавила, Госбюро расследований уже занимается данным делом.

Напомним, Писанец, который в 1995 году окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого, рассматривал резонансное дело — убийство в Киеве в 2016 году журналиста Павла Шеремета.

Как передавало ИА REGNUM, 5 августа на Украине скончался бывший премьер-министр страны Евгений Марчук.