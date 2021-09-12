Москва, 12 сентября, 2021, 16:10 — ИА Регнум. В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано более 20 авиарейсов. Об этом в воскресенье, 12 сентября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

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Так, по состоянию на 16:07 мск в аэропорту «Домодедово» задержано 11 рейсов, еще два отменено; в аэропорту «Внуково» задержано пять авиарейсов, еще один отменен; в аэропорту «Шереметьево» задержано три рейса, еще два отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Ранее портал Метеоновости сообщил, что 12 сентября в Москве воздух прогреется до +21… +23 °С. Вероятность дождей в столице минимальная. Атмосферное давление повысится до 753−756 мм рт. ст.