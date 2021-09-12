Анталья, Турция, , 16:06 — REGNUM Серьезность ситуации с нелегальной миграцией осознала международная общественность. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 12 сентября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в районе Манавгат турецкой провинции Анталья.

Мевлют Чавушоглу Иван Шилов © ИА REGNUM

«Серьезность вопроса начали осознавать, — сказал министр. — Турция работает с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев над возвращением беженцев, особенно из Сирии, в свои страны».

Чавушоглу отметил, что Турция уже получает от международного сообщества более активную поддержку в вопросе безопасного возвращения беженцев.

Как передавало ИА REGNUM, 9 сентября в канцелярии турецкого лидера сообщили журналистам, что визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США состоится, как ожидается, с 19 по 22 сентября.

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