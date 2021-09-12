Москва, 12 сентября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Китайские производители в ближайшее время будут расширять присутствие на российском автомобильном рынке. Об этом сообщают опрошенные «Российской газетой» эксперты.

Управление пресс-службы правительства Тульской области В Тульской области началось строительство нового завода двигателей автомобилей Haval

В августе 2021 года доля китайских автомобилей на российском рынке достигла 7,7%. Этот показатель стал рекордным для автопрома Китая.

Рост доли китайских моделей сопровождался общим падением продаж автомобилей. Председатель комитета автопроизводителей Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ) Томас Штэрцель объяснил, что спрос на российском рынке автомобилей остаётся стабильным.

Он добавил, что падение продаж связано с дефицитом электронных компонентов. При этом на фоне общего сокращения производства некоторым китайским компаниям удаётся наращивать выпуск автомобилей.

В частности, в пресс-службе китайской компании Haval сообщили, что завод производителя в Тульской области с 1 сентября начал работать в две смены. Ранее производство велось в одну смену.

Об отсутствии проблем с производством рассказали и в российском представительстве компании Chery. Вынужденное сокращение производства признали только в компании Geely.

Однако кроссоверы этой компании в последние два месяца вошли в топ-25 самых популярных моделей на российском рынке. Ранее этого результата не достигала ни одна модель автомобиля китайского производства.