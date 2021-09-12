Лейпциг, Германия, 12 сентября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. К испанскому форварду футбольного клуба «Лейпциг» Дани Ольмо проявляют интерес сразу несколько клубов. Об этом 12 сентября сообщает газета Marca.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

По данным источника, к 23-летнему футболистом интересуются «Манчестер Юнайтед», мюнхенская «Бавария» и туринский «Ювентус».

Также указывается, что сделка по приобретению игрока может обойтись в €70 млн.

Отметим, в новом сезоне Дани Ольмо сыграл в составе «Лейпцига» в одном матче чемпионата Германии, его текущий контракт рассчитан до лета 2024 года.