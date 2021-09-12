Новокузнецк, Кемеровская область, 12 сентября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Новокузнецкая межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку после сообщения о ненадлежащем состоянии воздуха в Новоильинском районе города в результате деятельности птицефабрик. Об этом сообщило региональное ведомство.

Minkavkaz.gov.ru Птицефабрика

Отмечается, что к проверке привлечены специалисты Росприроднадзора, Роспотребнадзора и центра гигиены и эпидемиологии.

«В рамках проверки работник прокуратуры совместно со специалистами выехал на место производственной деятельности ООО «Кузбасская птицефабрика» и АО «Кузбасский бройлер», — уточнили в прокуратуре.

В настоящее время специалисты проводят оценку разрешительной документации предприятий. В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер реагирования для их устранения.