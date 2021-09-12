Киев, 12 сентября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выступил за отказ от кириллицы на Украине и переход страны на латиницу. Об этом он заявил сегодня, 12 сентября, в эфире «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Фурсова ИА REGNUM Результат вытеснения русского языка на Украине

«Я за. Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, нам надо избавиться от кириллицы», — сказал Данилов.

Также он заявил, что поддерживает хождение на Украине двух языков — украинского и английского. Он предложил обучать детей английскому с детского сада.

«Английский язык должен быть обязательно. Потому что, если мы говорим о цивилизованном мире, то английский язык — это язык цивилизованного общения. И мы должны понимать, что английский язык должны знать все», — сказал секретарь СНБО.

Напомним, что на Украине после событий 2014 года, когда власть в стране захватили бандеровцы и их приспешники, стал повсеместно вытесняться русский язык. В 2019 году вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. Использование русского языка в этих сферах запрещено.

В июле 2021 года Конституционный суд Украины признал все новые языковые нормы правомерными и обязал владеть «мовой» всех украинских граждан страны без исключения. При этом более половины населения Украины, по данным социологических опросов, предпочитает использовать русский язык в общении дома и с друзьями.