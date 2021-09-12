Бостон, США, 12 сентября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» хочет приобрести одного из двух топовых атакующих игроков НБА. Об этом 12 сентября сообщает журналист издания Boston Globe Гэри Уошберн.

(сс) Michael Tipton Эмблема баскетбольного клуба «Бостон Селтикс»

По информации источника, имеются ввиду 28-летний защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил и 26-летний защитник «Чикаго Буллз» Зак Лавин.

При этом уточняется, что в переходе Брэдли Била в «Сетикс» может помочь его близкая дружба с форвардом «Бостона» Джейсон Тейтумом.

Отметим, «Бостон Селтикс» входит в пять наиболее дорогих клубов НБА, его стоимость составляет $3,18 млрд.