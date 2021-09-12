Прага, 12 сентября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Посольство Российской Федерации в Чехии проверяет информацию о задержании в аэропорту Праги гражданина России. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщила пресс-служба посольства РФ в Чехии.

Hynek Moravec Аэропорт Праги

Ранее пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравичк заявил, что в аэропорту Праги сегодня был задержан гражданин России. Задержан он был якобы на основании международного ордера на арест, который был выдан Украиной.

«Посольство России в Чехии в данный момент проверяет факт задержания гражданина РФ в аэропорту Праги», — сообщили в российской дипмиссии.

Стоит отметить, что ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов сообщил, что в аэропорту Праги был задержан один из участников событий «Крымской весны», когда полуостров вернулся в состав России.