Москва, 12 сентября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова рассказала, что она назвала российских гимнасток — сестер Дину и Арину Аверину — «мокрыми курицами», когда они сказали ей, что хотят закончить карьеру из-за ситуации на Олимпийских играх в Токио. Она заявила об этом 12 сентября в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Kremlin.ru Ирина Винер-Усманова

«Конечно, говорю, когда они мокрые курицы — я им это подчеркиваю. Когда они ко мне пришли и сказали, что они вроде хотят закончить, то они были в этот момент для меня «мокрые курицы». А так они были для меня королевы всегда», — сказала она.

Отметим, на летних Олимпийских Играх в Токио Дина Аверина выиграла серебро в индивидуальном многоборье, ее сестра Арина заняла только четвёртое место, а золото завоевала Линой Ашрам из Израиля, которая уронила ленту во время своего выступления, в то время, как российские гимнастки выполнили упражнения без ошибок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что победы сборной России на Олимпийских играх являются важным делом, которое помогает в вопросе объединения российских граждан.