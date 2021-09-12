Орск, Оренбургская область, 12 сентября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области устранена крупная авария на водоводе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

nicdalic Вода из-под крана

«Росводоканал Орск» завершил сварочные работы и уже в 02:45 по местному времени водовод вернули в эксплуатацию. В 10:00 давление в системе отвечало норме.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 11 сентября. Без централизованного водоснабжения остался посёлок ОЗТП.