Кемерово, 12 сентября, 2021, 15:02 — ИА Регнум. В Кемеровской области в понедельник, 13 сентября, местами ожидаются заморозки до — 2 °C. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Заморозки

«13 сентября в Мариинском районе Кемеровской области сохраняется высокая пожароопасность (4 класс), в Новокузнецком городском округе — чрезвычайная пожароопасность (5 класс)», — добавили синоптики.

Днём в регионе ожидается до 14 °C, облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди.