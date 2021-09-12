Новосибирск, 12 сентября, 2021, 14:57 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 12 сентября, обманутые дольщики долгостроя на улице Тульская провели серию одиночных пикетов. На площадь Ленина вышли те, кто до сих пор остаётся без обещанных квартир.

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«Несколько десятков семей остались за бортом программы масштабных инвестиционных проектов (МИП). Данный механизм подразумевает, что власти предоставляют земли другим застройщикам, чтобы те, построив дома, выделили бесплатно определённое количество квартир обманутым инвестором, в том числе, с улицы Тульской. Дома на Тульской, 80 и 82 сданы в эксплуатацию в апреле текущего года, но далеко не все из дольщиков в них заселились. Особая категория — те, кто заключал предварительные договоры не с первоначальным застройщиком — ООО «Баутехник-Т», а с его генподрядчиком ООО «СтройЦентр». Впоследствии застройщик назвал данные договоры недействительными, несмотря на то, что люди заплатили по ним деньги. В итоге, больше сотни обманутых инвесторов долгое время таковыми официально не числились, и только благодаря решению Верховного суда РФ обеспечить их жильём было решено по механизму МИП. При этом пострадавшим было отказано в возможности получить денежную компенсацию за неполученные квартиры», — уточняет «Прецедент».

Отмечется, что претензии у дольщиков не только к властям, но и к надзорным органам.