Екатеринбург, 12 сентября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В Екатеринбурге житель одной из многоэтажек на улице Союзная угрожал взорвать дом. Инцидент произошёл 12 сентября, пишут СМИ.

Анатолий Мосин. Хулигана — к ответу! 1958

Как сообщил журналистам глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, по предварительным данным, он поссорился со своей супругой. Женщина ушла и он начал угрожать ей взрывом якобы имевшейся у него гранаты.

К настоящему времени гражданин задержан.