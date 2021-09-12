Новосибирск, 12 сентября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В Новосибирской области с начала эпидемического сезона клещевого энцефалита в медицинские учреждения обратились 15 982 человека. Об этом говорится в оперативной сводке на сайте регионального управления МЧС РФ.

Павел Редин ИА Красная Весна Клещ

«Диагноз «клещевой энцефалит» подтвердился у 67 человек (один человек умер), клещевым боррелиозом заболели 80 человек», — уточняется в оперативном сообщении.

В ведомстве отметили, что в регионе создан запас иммуноглобулина, провакцинировано 288 560 человек, проведена акарицидная обработка лесопарковых зон, детских оздоровительных лагерей отдыха — на площади 9141,1 га.