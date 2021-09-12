Томский район, Томская область, 12 сентября, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Предприятие по разработке гравийных и песчаных карьеров в Томском районе Томской области после вмешательства прокуратуры погасило задолженность перед работниками в размере 2,8 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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«Установлено, что перед 27 работниками организации, в том числе уволенными, образовалась задолженность по заработной плате в размере 4,2 млн рублей», — отметили в ведомстве.

По итогам проверки районная прокуратура обратилась в суд с требованием выплаты работникам зарплаты. В отношении фирмы возбуждено дело об административном правонарушении, а также назначен штраф в размере 30 тыс. рублей.