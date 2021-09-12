Неаполь, Италия, 12 сентября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Неаполитанский футбольный клуб «Наполи» хочет оставить в своем составе нападающего Лоренцо Инсинье. Об этом 12 сентября сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

По информации источника, президент клуба Аурелио Де Лаурентис поговорил с 30-летним футболистом и в ближайшие несколько недель состоится встреча, где стороны будут обсуждать возможность продления контракта игрока.

При этом летом нападающим интересовался санкт-петербургский клуб «Зенит», который готов был его купить за €30 млн, однако от такой возможности отказался сам футболист.

Отметим, в нынешнем сезоне Лоренцо Инсинье сыграл за «Наполи» в трех матчах и отметился в них одним забитым мячом.