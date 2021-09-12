Токио, 12 сентября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Компания FamilyMart представила план по открытию в Японии 1000 круглосуточных магазинов без продавцов и другого персонала к концу 2024 года. Об этом сообщает Nikkei Asia.

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В прошлом году правительство Японии ослабило требования к постоянному наличию персонала в торговых точках. Этим решением воспользовалась компания FamilyMart, управляющая второй по величине сетью магазинов шаговой доступности в Японии.

FamilyMart представила план по открытию сети из одной тысячи полностью автоматизированных магазинов к концу 2024 года. В этих магазинах будут продаваться те же товары, что и в других торговых точках сети — продукты питания и некоторые товары повседневной необходимости.

Работа магазинов без персонала будет контролироваться с помощью сети потолочных видеокамер, изображения с которых будут обрабатываться с помощью технологий искусственного интеллекта. Также продуктовые полки будут оснащены датчиками веса.

Использование этих систем позволит автоматически определят продукты, взятые покупателями. При выходе из магазина клиенты смогут воспользоваться терминалам для оплаты наличными или электронным способом.

Новая система была опробована в одной торговой точке в Токио. Отмечается, что работа небольшого магазина площадью всего 50 квадратных метров контролировалась 50 камерами.