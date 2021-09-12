Москва, 12 сентября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рассказал, как из-за перелома носа решил заняться вместо бокса борьбой. Он заявил об этом 12 сентября на телеканале «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Мне на третьей-четвертой тренировке сломали нос», — сказал глава Российского государства во время общения с членами российской олимпийской сборной, которое произошло накануне в Кремле.

Также Путин отметил, что он не пошел ни к каким врачам, однако до носа невозможно было дотронуться даже пальцем

«Сломан! Как оказалось потом, он был сломан. Нос зарос, и я решил, что надо заняться борьбой», — заключил российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин пошутил по поводу выставления судьями оценок на соревнованиях по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх (ОИ) в Токио.