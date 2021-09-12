Санкт-Петербург, 12 сентября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в честь 800-летия Александра Невского прогремит праздничный салют. Об этом 12 сентября сообщили в пресс-службе городского комитета по культуре.

Дарья Драй ИА REGNUM Салют в честь в Дня Победы в Петербурге

Торжества приурочены к Дню перенесения в Санкт-Петербург мощей святого благоверного князя Александра Невского — Дню Ништадтского мира. Ништадтский мир между Россией и Швеций был заключен ровно 300 лет назад. Он знаменовал окончание Северной войны и упрочил безопасность новой столицы — Санкт-Петербурга.

В Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры Патриарх Московский и Вся Руси Кирилл сегодня совершил божественную литургию. На площади Александра Невского состоялись праздничные торжества. На фасаде дома 44Б на Шпалерной улице сегодня будет включена световая инсталляция с изображением военного ордена Александра Невского.

Торжества завершатся праздничным салютом в 22:00.

«Залпы от стен Петропавловской крепости даст дивизион Михайловской военной артиллерийской академии»,— уточнили в ведомстве.