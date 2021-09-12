Москва, 12 сентября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пошутил по поводу выставления судьями оценок на соревнованиях по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх (ОИ) в Токио. Он заявил об этом 12 сентября на телеканале «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Это же не военные учения какие-то, почему не показать? Покажите, как выставляются оценки», — сказал российский лидер во время общения с членами российской олимпийской сборной, которое произошло накануне в Кремле.

Также Путин отметил, что обычно оценки на соревнованиях по художественной гимнастике выставляют за полторы-две минуты, а тут это продолжалось в течение шести минут.

«Дали бы хотя бы результаты, протоколы-то! Не дают!», — уточнил он.

«Ну ничего, мы крепче будем!», — добавил глава Российского государства.

Напомним, 7 августа российская гимнастка Дина Аверина выиграла серебро Олимпиады в Токио в личном многоборье, олимпийской чемпионкой стала израильская спортсменка Линой Ашрам, которая уронила ленту во время упражнений с лентой, в то время как российская спортсменка без ошибок выполнила все упражнения.