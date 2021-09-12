Вашингтон, 12 сентября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Воздействие вибрации определённой частоты может повредить механизм оптической стабилизации в камерах смартфонов iPhone. Об этом сообщает служба технической поддержки компании Apple.

Kārlis Dambrāns IPhone

Производитель смартфонов iPhone опубликовал предупреждение об опасности сильной вибрации для выпускаемых гаджетов. В Apple объяснили, что фото и видео-камеры смартфонов iPhone оснащены системой оптической стабилизации, которая позволяет получать качественные снимки во время движения.

Также в видеокамерах используются магнитные датчики, которые измеряют гравитационные и вибрационные эффекты и корректируют положение объектива. Система оптической стабилизации рассчитана на длительное использование, однако она уязвима к некоторым механическим воздействиям.

Одним из таких воздействий является сильная вибрация, которая может возникать при определённых сценариях использования смартфона. В частности, в Apple призвали водителей мотоциклов. к особой осторожности при использовании смартфонов.

«Не рекомендуется прикреплять iPhone к мотоциклам с мощными двигателями или двигателями большого объёма из-за амплитуды создаваемой ими вибрации в определенных частотных диапазонах», — подчеркнули в Apple.

Оптическая стабилизация используется в смартфонах iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus и iPhone 7 и моделях следующих поколений.