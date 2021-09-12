Верхний Уфалей, Челябинская область, 12 сентября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Житель Верхнего Уфалея Челябинской области отдал мошенникам 300 тысяч рублей. Об этом сообщает областной главк МВД.

U.S. Marine Corps Телефонный мошенник

53-летний мужчина поддался «сотруднику» банка, который убедил его в том, что имеющиеся средства якобы нужно перевести на «безопасные» счета, а также уговорил его взять кредит. Гражданин последовал его инструкциям. Однако сотрудник настоящего банка узнал, в чём дело, и посоветовал обратиться в полицию.

Отдел полиции по Верхнеуральскому району завёл уголовное дело. Мошеннику, если его поймают, грозит до пяти лет заключения.