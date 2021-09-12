Мадрид, 12 сентября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Бельгийский полузащитник футбольного клуба «Лестер» Юри Тилеманс может перейти в чемпионат Испании. Об этом 12 сентября сообщает Mundo Deportivo.

Football.ua Юри Тилеманс

Уточняется, что приобрести 24-летнего футболиста хочет команда «Барселона», главный тренер которой — Рональд Куман, лично заинтересован в усилении состава каталонцев функциональным полузащитником.

Кроме того, отмечается, что испанский клуб интересовался нидерландским хавбеком Жоржиньо Вейналдумом, однако он перешел из «Ливерпуля» в команду «Пари Сен-Жермен». Также каталонцы проявляли интерес к полузащитнику мадридского «Атлетико» Саулю, однако тот перешёл в лондонский «Челси». После этого внимание «Барселоны» в настоящее время сосредоточено на Тилемансе.

Отметим, в минувшем сезоне Юри Тилеманс сыграл за «Лестер» в 38 матчах английской Премьер-лиги и отличился в них шестью голами и четырьмя результативными передачами.