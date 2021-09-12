Минск, 12 сентября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна ведет переговоры с Россией относительно поставок зенитно-ракетных комплексов С-400, а также другого вооружения более чем на $1 млрд. Об этом Лукашенко заявил сегодня, 12 сентября, наблюдая за военными учениями «Запад-2021».

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

По словам Лукашенко, Белоруссия планирует закупить у России вооружений более чем на $1 млрд. Также обсуждаются перспективы поставок в Белоруссию комплексов С-400.

Лукашенко отметил, что переговорах с Путиным в Кремле 9 сентября большое внимание было уделено оборонным вопросам.