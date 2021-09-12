Москва, 12 сентября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Получившая контракт на строительство аэропорта вблизи космодрома «Восточный» компания «Крокус» завершила разработку облика аэровокзала. Об этом представители Роскосмоса сообщили 12 сентября ТАСС.

Russian.space Космодром «Восточный»

Разработанный подрядчиком дизайн аэровокзала уже представлен госкорпорации. Сейчас в Роскосмосе рассматривается предложенный вариант.

Отмечается, что разработанный дизайн также был представлен президенту России Владимиру Путину в ходе его визита на космодром в Амурской области. Путин посетил космодром «Восточный» 3 сентября. Там президент ознакомился с ходом работ по строительству второй очереди космодрома и провёл совещание с руководителями предприятий космической отрасли.

Роскосмос подписал контракт с АО «Крокус» на строительство первого этапа аэропортового комплекса вблизи космодрома «Восточный» в декабре 2021 года. Стоимость контракта составила 28 млрд рублей. Планируется, что работы первого этапа будут завершены в 2024 году.