Разработан дизайн аэропорта вблизи космодрома «Восточный»
Москва, 12 сентября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Получившая контракт на строительство аэропорта вблизи космодрома «Восточный» компания «Крокус» завершила разработку облика аэровокзала. Об этом представители Роскосмоса сообщили 12 сентября ТАСС.
Разработанный подрядчиком дизайн аэровокзала уже представлен госкорпорации. Сейчас в Роскосмосе рассматривается предложенный вариант.
Отмечается, что разработанный дизайн также был представлен президенту России Владимиру Путину в ходе его визита на космодром в Амурской области. Путин посетил космодром «Восточный» 3 сентября. Там президент ознакомился с ходом работ по строительству второй очереди космодрома и провёл совещание с руководителями предприятий космической отрасли.
Роскосмос подписал контракт с АО «Крокус» на строительство первого этапа аэропортового комплекса вблизи космодрома «Восточный» в декабре 2021 года. Стоимость контракта составила 28 млрд рублей. Планируется, что работы первого этапа будут завершены в 2024 году.