Минск, , 13:31 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что на западе Союзного государства России и Белоруссии появились новые риски, также отмечается обострение у границ стран-членов ОДКБ. Об этом Лукашенко сказал сегодня, 12 сентября, наблюдения за этапом совместных белорусско-российских учений «Запад-2021».

Союзное государство Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы видим новые риски и вызовы на западе Союзного государства, обострение обстановки на границах государств-членов ОДКБ», — сказал Лукашенко.

Он также подчеркнул. что совместные военные учения «Запад-2021» показывают высокую готовность армий России и Белоруссии к совместным действиям по обеспечению суверенитета двух братских государств.