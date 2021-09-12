Новосибирск, 12 сентября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1759 пациентов, в том числе 37 детей. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает оперативный штаб региона.

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«В отделениях реанимации находится 141 человек, на ИВЛ — 21 пациент», — уточнил оперштаб.

Всего на территории области сделано 2 425 778 тестов на коронавирус.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирской области зарегистрировано 60 523 случая заражения коронавирусом, в том числе у 4758 детей; 48 846 пациентов полностью выздоровели.