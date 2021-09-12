Екатеринбург, 12 сентября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. В Свердловской области от CJVID-19 умерли ещё 36 пациентов. Это следует из сообщения оперштаба.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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С начала пандемии в регионе умерли уже 5610 граждан. Состояние 630 медики оценивают как тяжёлое. 319 находятся на ИВЛ.

В состоянии средней тяжести госпитализированы 4277 человек. Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе 129 706 заразившихся. Из них выздоровели пока 119 680.