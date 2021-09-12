Токио, 12 сентября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Министерство обороны Японии заявило, что российский самолет Ан-26 якобы нарушил воздушное пространство страны в районе полуострова Сиретоко на востоке острова Хоккайдо. Об этом сообщает японское агентство «Киодо».

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В японском Минобороны заявили, что самолет был, по всей видимости, пассажирским. Японская сторона обратилась к России за подтверждением информации.

Также по дипломатическим каналам Япония направила требование Москве по недопущению повторения подобных документов. Требование направлено явно до того, как российская сторона дала какой-либо ответ на японские подозрения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения России и Японии весьма натянуты из-за постоянных требований японской стороны к России отдать ей несколько островов Курильской гряды. Россия не раз давала понять Японии, что никакие территориальные претензии со стороны государства, проигравшего Вторую мировую войну невозможны.