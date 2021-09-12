Москва, 12 сентября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Свое приветствие участникам и гостям Кубка президента Российской Федерации по современному пятиборью, проходящему 12 сентября в Москве, направил президент России Владимир Путин. Телеграмма 12 сентября обнародована на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Взяв старт в 2011 году, ваш турнир прочно вошел в международный календарь, приобрел собственные традиции, которые способствуют популяризации этого зрелищного, динамичного вида спорта», — говорится в сообщении.

Кроме того, глава Российского государства отметил, что в нынешнем году этому турниру был присвоен статус Кубка президента РФ.

«Яркие выступления участников и бескомпромиссная борьба за победу неизменно привлекают интерес публики и, конечно, вдохновляют зрителей, людей разных возрастов вести здоровый образ жизни, приобщаться к ценностям», — также уточнил Путин.

Отметим, до нынешнего года это турнир назвался «Кубок Кремля», а 1 мая 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о присвоении этому турниру статуса соревнований на Кубок президента.