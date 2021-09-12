Новосибирск, 12 сентября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. В Новосибирской области, по данным на сегодня, 12 сентября, за минувшие сутки выявлен 171 случай заражения коронавирусом. Днём ранее — 174 случая.

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«Скончались ещё десять пациентов: мужчины в возрасте 71 год, 74 года и женщины в возрасте 64 года, 67 лет, 68 лет, 70 лет, 73 года, 75 лет, 79 лет, 82 года. Всего в регионе умерли 2784 человека», — сообщает оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрировано 60 523 случая заражения коронавирусом, в том числе у 4758 детей; 48 846 пациентов полностью выздоровели (+31 за сутки).