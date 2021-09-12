Красноярск, 12 сентября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту убийства 26-летнего молодого человека. Он умер 11 сентября в автомобиле скорой помощи на пути в больницу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по краю.

spDuchamp Разбитые бутылки

По данным следствия, утром того дня на дворе одного из домов двое молодых людей сидели на лавочке. К ним подошли трое знакомых.

«В ходе разговора между мужчинами произошёл конфликт в ходе которого подозреваемый разбитой бутылкой нанёс удар в область шеи 26-летнему мужчине», — отметили в управлении.

Подозреваемый в убийстве, как отмечается, пытался скрыться, но был задержан правоохранителями.