Чита, 12 сентября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Жители Читы 12 сентября стали свидетелями авиаинцидента с вертолётом Robinson R-44, который осуществил экстренную посадку на реку Читинка в Железнодорожном районе.

Цитата из видео, опубликованного на сайте чита.ru Вертолёт приземлился в реке Читинка

Как сообщает Забайкальский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России, нештатная посадка произошла около 9:00 местного времени по причине неисправности приборов.

«На борту вертолета находился командир воздушного судна и пассажир, которые при посадке не пострадали», — пояснили следователи.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

На берег вертолёт вытягивали с помощью лебёдки.