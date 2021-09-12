Вертолёт приземлился в забайкальскую реку Читинка
Чита, 12 сентября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Жители Читы 12 сентября стали свидетелями авиаинцидента с вертолётом Robinson R-44, который осуществил экстренную посадку на реку Читинка в Железнодорожном районе.
Цитата из видео, опубликованного на сайте чита.ru
Вертолёт приземлился в реке Читинка
Как сообщает Забайкальский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России, нештатная посадка произошла около 9:00 местного времени по причине неисправности приборов.
«На борту вертолета находился командир воздушного судна и пассажир, которые при посадке не пострадали», — пояснили следователи.
В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
На берег вертолёт вытягивали с помощью лебёдки.