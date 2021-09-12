Москва, 16 февраля, 2007, 12:33 — ИА Регнум. В Подмосковье психически больной мужчина 15 февраля напал с ножом на трех человек, один из потерпевших погиб. Двое других госпитализированы. Как сообщили журналистам в областной прокуратуре, нападения совершены накануне вечером в городе Ступино: два - возле железнодорожного вокзала, третье - в тамбуре электрички.

Сотрудники милиции задержали подозреваемого, им оказался местный житель, который недавно был выписан из психиатрической клиники. "По данным фактам прокуратурой возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Ведется расследование", - сообщил представитель подмосковной прокуратуры. Как пояснила ИА REGNUM старший помощник прокурора Московской области по связям со средствами массовой информации и общественностью советник юстиции Елена Россохина, следствие уже выяснило, что преступник ранее находился в психиатрической больнице № 5, в которой содержатся больные, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления. Главный вопрос, который волнует прокуроров, оказался ли социально опасный больной на свободе по решению суда либо это был побег, аналогичный прошлогоднему.

Напомним, 13 октября прошлого года в селе Троицкое Чеховского района 9 пациентов психиатрической больницы № 5, находившиеся на принудительном лечении, отобрали ключи у медсестры и, напугав ножом охранника, самовольно покинули лечебное учреждение.