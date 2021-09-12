Курган, 12 сентября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки зафиксировали ещё 116 случаев заражения коронавирусом. Эти данные приводит оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них 52 зарегистрированы в Кургане. Остальные находятся в Шадринске и ряде других муниципалитетов.

С начала пандемии в регионе выявили уже 31 356 случаев COVID-19, добавили в штабе.