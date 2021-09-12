В Зауралье выявили ещё 116 заразившихся коронавирусом
Курган, 12 сентября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки зафиксировали ещё 116 случаев заражения коронавирусом. Эти данные приводит оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»
Из них 52 зарегистрированы в Кургане. Остальные находятся в Шадринске и ряде других муниципалитетов.
С начала пандемии в регионе выявили уже 31 356 случаев COVID-19, добавили в штабе.