* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:11 — REGNUM Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 20 лет назад осудило террористические акты 11 сентября в США и было готово сотрудничать в их расследовании. Об этом сегодня, 12 сентября, заявил представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сухейль Шахин.

Теракт в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года Robert J. Fisch

Напомним, что 20 лет назад большая часть Афганистана находилась под контролем талибов, а силы афганских узбеков и таджиков на севере держались из последних сил.

По словам Шахина, сразу же после терактов 11 сентября представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) собрали пресс-конференцию, на которой осудили данные теракты и предложили помощь в их расследовании.

«(Абдул Салам — ИА REGNUM) Заиф тогда был послом (в Пакистане — ИА REGNUM), а я помощником. Мы созвали пресс-конференцию и осудили этот инцидент. Мы сказали, что будем сотрудничать, чтобы выявить настоящих закулисных виновников», — рассказал Шахин.

Однако никто к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) конечно же не прислушался, и американцы начали вторжение, якобы для того, чтобы найти лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Усаму бен Ладена.

«Мы просили решить этот вопрос путем диалога, не вторгаться в Афганистан. И результат этого вторжения теперь перед вами», — сказал Шахин.

Напомним, что к концу августа 2021 года американцы сбежали из Афганистана после 20-летней оккупации. Власть в стране вновь досталась движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).