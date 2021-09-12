В Боровске перезахоронили человеческие останки, найденные археологами
Боровск, Калужская область, 12 сентября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. В Боровске Калужской области состоялось перезахоронение человеческих останков, обнаруженных при проведении археологических раскопок. Погребение провели на старообрядческом кладбище. Об этом 12 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на «РИЦ — Боровский районный информационный центр» в социальной сети «ВКонтакте».
»На площади археологами были найдены останки более 100 человек, захороненных
Как сообщало ИА REGNUM, костные останки, предположительно человеческие, обнаружили в апреле 2021 года археологи РАН в ходе раскопок в Боровске на площади Ленина. Ранее на месте нынешней площади в Боровске находился православный храм, при котором было кладбище. Местные краеведы не исключают, что найденные останки принадлежат старинному захоронению.