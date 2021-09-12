Боровск, Калужская область, 12 сентября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. В Боровске Калужской области состоялось перезахоронение человеческих останков, обнаруженных при проведении археологических раскопок. Погребение провели на старообрядческом кладбище. Об этом 12 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на «РИЦ — Боровский районный информационный центр» в социальной сети «ВКонтакте».

Скриншот социальной сети «ВКонтакте» На старообрядческом кладбище Боровска состоялось перезахоронения человеческих останков, обнаруженных археологами.

»На площади археологами были найдены останки более 100 человек, захороненных в XV—XVII веках. Администрация города чтит память предков и, после проведения всех положенных процедур, произвели перезахоронение с соблюдением всех религиозных канонов», — отметила мэр Боровска Анжелика Бодрова.

Как сообщало ИА REGNUM, костные останки, предположительно человеческие, обнаружили в апреле 2021 года археологи РАН в ходе раскопок в Боровске на площади Ленина. Ранее на месте нынешней площади в Боровске находился православный храм, при котором было кладбище. Местные краеведы не исключают, что найденные останки принадлежат старинному захоронению.