Омск, 12 сентября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. В Омской области за минувшие сутки выявлено 372 новых случая заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала пандемии достигло 77 818. Из них к настоящему времени выздоровели 57 543 человека, в том числе 402 за последние сутки.

«2081 человек умер (за прошедшие сутки умерли восемь человек). 598 676 человек привиты от коронавируса, из них 514 336 человек получили оба компонента вакцины», — добавили в оперштабе.