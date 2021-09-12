Москва, 12 сентября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Китайская компания Xiaomi не получила ни одного обращения по поводу блокировки устройств производителя от пользователей из России. Об этом сообщили представители Xiaomi Russia в социальной сети Facebook.

Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine Магазин Xiaomi

Ранее портал разработчиков мобильных приложений XDA-developers сообщил, что китайская компания Xiaomi начала блокировать свои смартфоны, нелегально ввезённые в некоторые страны. Отмечалось, что с такой проблемой столкнулись жители Кубы, Ирана, Сирии и Судана.

Также сообщалось, что эта проблема могла возникнуть у жителей одного из регионов России — Крыма. На странице Xiaomi Russia в социальной сети Facebook попросили представителей компании прокомментировать эту публикацию.

«На сегодняшний день мы не получили ни одного обращения от пользователей на территории Европы и стран СНГ по поводу блокировки устройств Xiaomi», — ответили представители Xiaomi Russia.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Роспотребнадзоре рассказали, что при блокировке смартфона пользователи могут обратиться с имущественным иском к компании.